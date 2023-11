Mais T’as Quel Age ?! THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 30 novembre 2023, NANTES.

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp. Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus. Le Saviez-vous ? Déjà plus de 150 représentations ! Le spectacle a reçu le Prix Meilleur Espoir lors du Festival Avignon Off. Mais T’as Quel Age ?!

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

