Une Histoire Vraie THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 16 novembre 2023, NANTES.

Une Histoire Vraie THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La véritable histoire de Vahran, 5 ans, dont l’ardeur de vivre se fracasse contre la monstruosité des hommes attisée par le chaos d’une époque. Son enfer, sa fuite, ses errances, ses rencontres… Six années d’un voyage à nul autre pareil de Sivas à Alexandrette, des steppes forestières de l’Anatolie centrale aux montagnes majestueuses et glacées, des voûtes étoilées du désert au turquoise de la Méditerranée. Tu seras révolté, horrifié, tu perdras pied. Peut-être espéreras-tu un miracle. Peut-être pleureras-tu. Mais je te promets qu’au bout du chemin toujours ton coeur cognera dans ta poitrine, que la flamme de l’espoir se mêlera à tes larmes et qu’à la fin du récit ton envie de vivre sera décuplée. Plus qu’un voyage littéraire soutenu et bouleversant, « Une Histoire Vraie » est un spectacle immersif magnifié par la force des mots et des images. Une plongée vertigineuse et un plaidoyer humaniste flamboyant où la spiritualité côtoie la poésie, l’action et le suspense. Le Saviez-vous ? « Une Histoire Vraie » est paru à l’Édition les Cygnes – ouvrage sélectionné au Festival de Littérature d’Avignon. Esteban Perroy est aussi l’auteur de « Fluides », « La Boîte de Pandore » et de la création théâtrale « Les Hauts de Hurlevent ». Alto : Paul Erdmann ou Natan Gorog Création orchestrale & sonore : Maxime Richelme Création violoncelle : Erwan Le Guen Ombres & lumière : Stéphane Baquet Mapping immersif : Thierry Vergnes Régie : Raphaël Leclerc Photo originale : Kris Maya Affiche : Lysope Potéreau Une Histoire Vraie

Votre billet est ici

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici