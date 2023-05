Le Gai Mariage THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Gai Mariage THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 16 novembre 2023, NANTES. Le Gai Mariage THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Renoncer à 1 million d’euros, pas question ! La solution : le mariage pour tous ! Et s’il épousait un homme ? Quand Henri de Sacy reçoit un courrier du notaire qui lui annonce qu’il est l’unique héritier de sa vieille tante Yvonne, il ne sait pas encore que pour toucher le million d’euros qui l’attend, il va devoir se marier et vivre avec l’heureuse élue pendant au moins une année. Un enfer pour ce joyeux célibataire qui collectionne les conquêtes fémines sans jamais s’engager. Le saviez-vous ? « Le Gai Mariage » est une comédie écrite par les auteurs de « La Vérité si je Mens ». Elle a été nommée aux Molières en 2011 dans la catégorie meilleure pièce comique. Le Gai Mariage Votre billet est ici THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL Adresse 5, rue Lekain Ville NANTES Departement Loire-Atlantique Tarif 27.5 27.5 Lieu Ville THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES

THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Gai Mariage THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL 2023-11-16 was last modified: by Le Gai Mariage THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL 16 novembre 2023 THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES

NANTES Loire-Atlantique