Opération Guimauve THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 2 novembre 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-11-02 à 19:00. Tarif : 22.0 euros. La vie « trop tranquille » de Margaux, notable de province, bascule de façon insolite alors qu'elle est victime d'un enlèvement des plus cocasses. La raison de ce kidnapping, orchestré sous le nom de code Opération Guimauve, est secrètement gardé sous la cagoule de « l'incorrigible » Gaspard. A sa grande surprise, Gaspard voit son plan totalement déjoué par Margaux, qui loin de se démonter, va même profiter de son enlèvement pour régler ses problèmes de couples.

