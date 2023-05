Le Comte de Monte Cristo THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 19 octobre 2023, NANTES.

Le Comte de Monte Cristo THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2023-10-19 à 19:00 (2023-10-19 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Trois comédiens s’emparent du chef d’oeuvre de Dumas, remontent le fil de l’histoire, en bouleversant la chronologie sur un rythme incisif. Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses ennemis et se lance dans un voyage dangereux. Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux, imaginé par Dumas. Le Comte de Monte Cristo

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

