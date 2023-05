Oscar Et La Dame Rose THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Oscar, 10 ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Sa rencontre avec mamie Rose, ancienne catcheuse et bénévole, va illuminer son destin. Douze jours de la vie d'Oscar, cocasses et poétiques, douze jours plein de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront peut-être les derniers mais grâce à mamie Rose, la « dame rose » qui noue avec Oscar un très fort lien d'amour, ces douze jours deviendront légende. Adaptation d'Olivier Martin Musique originale Thomas Violleau

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain

