Le Chateau Magique de Dalpaz Magique et Interactif THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 15:00 (2024-04-20 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Spectacle de magie interactif et théâtralisé pour le jeune public à partir de 3 ans Avec Dalpaz et Marianne, mise en scène de James Hodges VACANCES PRINTEMPS 2024 – 1ère semaine Par les créateurs de « Eurêkadabra ! » Magique et interactif : les enfants redonneront son âme à un château désolé avec l’aide du magicien Dalpaz, qui a plus d’un tour (de magie) dans son sac. N’attendez plus : entrez dans le Château Magique en compagnie de Dalpaz, un poète venu de nulle part, doté d’un humour décapant et d’un pouvoir… Magique. Un spectacle unique en son genre, qui enchantera petits et grands, par son originalité et sa créativité et qui fait littéralement entrer les enfants dans l’histoire par son interactivité. Ainsi commence l’histoire… Ce château, aujourd’hui désert, n’était que bruits joyeux de chansons, de rires et de fêtes. Mais, un jour, quelqu’un vola la couronne de la si belle et si gentille princesse de ce royaume de contes de fées, lui faisant perdre du même coup son trône et sa grandeur, jetant désolation et oubli sur cette grande demeure que tout le monde a fui, laissant les lieux plus tristes qu’un matin sans ritournelle. Qui donc pourra rendre à l’endroit son faste passé d’antan ? On murmure que seul le possesseur d’un pouvoir magique saurait à nouveau inonder d’étoiles scintillantes le ciel de ce royaume déchu et lui rendre vie… Un être venu de nulle part, d’un lointain pays… Un poète… Un magicien ! En compagnie du magicien saltimbanque Dalpaz et de son assistante Marianne, les enfants deviendront les acteurs de ce conte magique haut en couleurs et en espièglerie, et garderont un souvenir impérissable et joyeux du château magique. Mettant un point d’honneur à présenter des spectacles et animations magiques de qualité, Dalpaz vous fera voir la magie sous un autre jour au cours de ce spectacle mené tambour battant qui enchantera les petits comme les grands : vous n’en sortirez pas indifférents. Rires, suspense et frissons sont au rendez-vous dans ce conte merveilleux à la mise en scène déjantée.

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

