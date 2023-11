CHERI, FAUT QU’ON PARLE ! COMEDIE 100% HUMOUR ! THEATRE DE JEANNE, 14 avril 2024, NANTES.

CHERI, FAUT QU’ON PARLE ! COMEDIE 100% HUMOUR ! THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2024-04-14 à 17:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Comédie écrite et mise en scène par Guillaume Renoult Avec Guillaume Renoult et Lydie Melki Sandrine est très amoureuse de Patrick. Patrick est très amoureux de Sandrine. Sandrine rêve d’un enfant. Pourtant, Sandrine en a déjà un à la maison… La différence de maturité entre hommes et femmes a toujours existé et il est prouvé qu’elle grandit au fil de l’évolution de notre société, donnant au néologisme « adulescence » tout son sens, entre âge adulte et adolescence. C’est par le biais de l’humour que Guillaume Renoult a décidé de traiter cette « adulescence » dans son texte, en la plaçant dans le cadre d’un couple au sein duquel on ne cherche pas pendant 1h20 à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement de situations quotidiennes. Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le comportement immature et attachant de ce grand gosse dans un corps sportif et la tendresse agacée de la jeune femme qui préfère n’assumer un rôle de mère que le jour où elle le sera réellement. Tous les ingrédients sont réunis pour que chacun s’identifie dans ce mélange d’horribles qualités et de défauts admirables. L’humour est bon enfant, les situations simples mais pertinentes et le duo est adorable, entre chamailleries, vrais petits problèmes et faux gros problèmes. CHERI, FAUT QU’ON PARLE ! COMEDIE 100% HUMOUR !

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

