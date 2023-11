Sacré Bordel THEATRE DE JEANNE, 15 mars 2024, NANTES.

Sacré Bordel THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-14 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Comédie d’Elyse Fruttero, avec Lucille Brunel, Delphine Leputh et Elyse Fruttero Par la coauteure de « Sois parfaite et t’es toi ! » Paris 1900… Une maison close, 3 femmes, 3 ambiances pour un sujet inhabituel traité avec beaucoup d’humour ! Sous prétexte de venir s’encanailler pendant une soirée au début du XXème siècle, on vient à la rencontre de Marguerite, Apolline et Blanche. Marguerite a choisi de « jouir » de son corps comme elle l’entend, telle une femme libre qui n’a pas la langue dans sa poche ! Apolline n’a connu que le bordel : c’est une experte en sexe, mais ne lui parlez surtout pas d’amour… Et il y a Blanche qui arrive là « par erreur » et qui n’a toujours pas compris ce que l’on faisait là où elle se trouve à présent. Lucides ou naïves, cash ou mystérieuses, cyniques ou réservées, dans tous les cas trempées dans des tempéraments d’acier, ces satanées filles vont mettre un sacré bordel dans leur époque… Et peut-être dans la nôtre. Delphine Leputh, Elyse Fruttero, Lucille Brunel Delphine Leputh, Elyse Fruttero, Lucille Brunel

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

