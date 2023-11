Le Malade Imaginaire en la Majeur THEATRE DE JEANNE, 22 février 2024, NANTES.

Le Malade Imaginaire en la Majeur THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2024-02-22 à 20:30 (2024-02-21 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Théâtre musical d’après Molière, écrit et mis en scène par Raphaël Callandreau, avec Cécile Dumoutier, Marion Peronnet, Arnaud Schmitt et Raphaël Callandreau ou Simon Froget-Legendre Couvre notamment l’intégralité des vacances d’hiver 2024 ! Enfin de retour à Nantes : 5 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale, TT dans Télérama, l’adaptation musicale du chef-d’œuvre de Molière revient enflammer les planches du Théâtre de Jeanne ! Une programmation renforcée pendant les vacances d’hiver 2024 pour une comédie familiale musicale et adaptée de l’un des plus grands classiques du théâtre français ! Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue ! Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire… On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime ! Une presse enchantée ! Le Canard Enchaîné : 4 comédiens et chanteurs se partagent la dizaine de rôles avec un entrain communicatif(…) L’Hypocondrie d’Argan résonne de façon aussi comique qu’actuelle, notamment dans la désopilante chanson « Le Poumon ». Un spectacle à prescrire sans contre- indication. Regard en Coulisse.com : Les musiques sont amusantes et nous font entendre différemment ce classique du répertoire. À la manière d’une comédie musicale, les compositions originales arrivent sans prévenir et nous étonnent par leur capacité à être au plus proche du texte de théâtre. Télérama Sortir : Un « Malade » dépoussiéré, populaire et éternel! Raphaël Callandreau a eu l’idée de s’emparer du Malade imaginaire pour le transformer en comédie musicale, entremêlant à sa prose originelle des chansons qui swinguent(…). On se régale. Musical Avenue : Un spectacle bien rythmé pendant lequel on ne s’ennuie jamais. Le Malade Imaginaire en la Majeur

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

