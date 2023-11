Gabilolo , Malolotte et les Bittes du Père Noel THEATRE DE JEANNE, 29 novembre 2023, NANTES.

Tarif : 13.0 euros.

Théâtre d’humour interactif et musical à partir de 2 ans De Catherine Degay, mise en scène par Jérémy Martin, avec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Humour, musique et interactivité pour le jeune public ! Fort du succès de ses précédentes aventures, le gentil Gabilolo revient à Nantes accompagné de sa soeur Malolotte pour préparer Noël ! C’est le soir du réveillon de Noël. Gabilolo et Malolotte terminent les derniers préparatifs pour que le Père Noël arrive dans une belle maison. Mais Malolotte s’est mis en tête de rencontrer le Père Noël. Ce dernier aura alors quelques difficultés dans la cheminée. Malolotte va devoir convaincre les lutins du Père Noël de l’aider, avec les enfants, à réparer sa bêtise. Gabilolo et Malolotte sont tous deux des personnages clownesques, gais, naïfs et malins à la fois, gourmands, râleurs, curieux, tendres et inventifs quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants les aiment beaucoup et s’identifient à eux, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé nos héros de leurs embrouilles. La recette des précédents opus reste la même : humour omniprésent, intrigue accessible, dialogues simples mais efficaces, musiques entraînantes et, surtout, sollicitation des enfants pour faire avancer l’histoire. À l’instar des précédentes, cette aventure de Gabilolo promet son lot de rires et de participation d’un jeune public conquis. Gabilolo , Malolotte et les Bittes du Père Noel

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

