Les Parents Viennent de Mars, Les Enfants du Mcdo, Théâtre de Jeanne THEATRE DE JEANNE, 18 novembre 2023, NANTES.

Les Parents Viennent de Mars, Les Enfants du Mcdo, Théâtre de Jeanne THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 15:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

La comédie qui va réconcilier la famille ! On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ». Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères. Les Parents Viennent de Mars, Les Enfants du McDo chez Maman Les Parents Viennent de Mars, Les Enfants du McDo chez Maman

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

