Silence on tourne! THEATRE BEAULIEU, 23 décembre 2023, NANTES.

Silence on tourne! THEATRE BEAULIEU. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 20:30. Tarif : 26.0 euros.

O.C. DROLE (L-R-22-2017) PRESENTE CE SPECTACLE Un nouveau succès de l’auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron » et « Berlin Berlin »L’équipe du film « Une étoile est morte » s’est installée au Théâtre Beaulieu pour tourner une séquence dans laquelle un mari trompé interrompt la représentation pour tuer l’amant de sa femme. Nous allons voir qu’en coulisses, tout n’est pas rose et que les jalousies vont bien au-delà de la fiction. Le réalisateur, amoureux d’une jeune actrice, est rongé par la jalousie et veut démasquer son rival. L’assistant réalisateur rêve de réaliser son premier film. La jeune actrice n’a aucune limite pour décrocher le premier rôle. Le producteur est bien sûr véreux, et on se demande bien si vous n’êtes pas un peu inconscients de vous rendre à ce tournage dans lequel le public fait partie de l’histoire car c’est le figurant de ce film !!!Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.49.10.63.10Busway arrêt Beaulieu – Bus ligne 26 arrêt Beaulieu – Parking Centre commercial Beaulieu PASCAL MAILLARD

THEATRE BEAULIEU NANTES 9bis boulevard François Blancho Loire-Atlantique

