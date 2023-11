Columbo THEATRE BEAULIEU, 23 novembre 2023, NANTES.

Columbo THEATRE BEAULIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

O.C. DROLE (L-R-22-2017) PRESENTE CE SPECTACLE « Revivez une enquête du lieutenant Columbo plus roublard et entêté que jamais. Comme disait ma femme, une bonne enquête policière au Théâtre Beaulieu, un jeudi soir, on ne l’avait pas vu venir. Roy et Carol Flemming fêtent leur dix ans de mariage. Psychiatre de grande renommée, il n’en est pas moins désargenté. A l’époque, il avait épousé cette riche héritière sans l’aimer. Aujourd’hui, amoureux de Joan, une jeune actrice, il projette d’assassiner son épouse, qui a découvert son infidélité et menace de divorcer. Avec l’aide de sa maîtresse, il met son terrible plan à exécution. Mais l’inspecteur Columbo veille… »Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.49.10.63.10Busway arrêt Beaulieu – Bus ligne 26 arrêt Beaulieu – Parking Centre commercial Beaulieu Jean-François Daniel

THEATRE BEAULIEU NANTES 9bis boulevard François Blancho Loire-Atlantique

