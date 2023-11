Impro 100 Noms by la Poule « Chicken Ring » THEATRE 100 NOMS, 12 juin 2024, NANTES.

Impro 100 Noms by la Poule « Chicken Ring » THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2024-06-12 à 20:15 (2023-12-13 au ). Tarif : 17.0 à 22.0 euros.

SARL TSN (1-1082661/2-1082662/3-1082663) présente Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation ! Deux équipes de 2 comédien.ne.s se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable et animé par un musicien live.Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis.Attention aux prises de becs, ça va se voler dans les plumes ! Accès PMR: 02 28 20 01 00Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de la représentation. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. Impro 100 Noms by la Poule « Chicken Ring »

Votre billet est ici

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici