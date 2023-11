Charlotte Boisselier – Singulière THEATRE 100 NOMS, 16 mars 2024, NANTES.

Charlotte Boisselier – Singulière THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 20.0 à 25.0 euros.

Hey toi qui lis ce résumé de spectacle, tu es curieux, c’est bien, continue ! Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu’on est d’accord, les étiquettes, c’est chiant et ça gratte. Une fois étiqueté, on te classe dans une case. Pour Charlotte, la relation entre les gens et les cases est simple : il y a ceux qui essayent de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans et ceux à qui il en manque… T’as compris ? 1) Oui : je viens ! 2) Non : mais je viens quand même ! 3) Il me manque une case : tant pis je viens ! Charlotte est singulière et c’est pour ça qu’on l’aime. Texte : Charlotte Boisselier, Thomas Angelvy et Elodie Poux. Mise en scène : Elodie Poux. Charlotte Boisselier

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

20.0

EUR20.0.

