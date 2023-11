Je n’irai pas à Sing Sing THEATRE 100 NOMS, 15 février 2024, NANTES.

Je n’irai pas à Sing Sing THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:15 (2024-02-01 au ). Tarif : 22.0 à 28.0 euros.

New-York, 1927 L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le célèbre Cotton Club et son propriétaire, Owney Madden, emprisonné à la prison « Sing Sing » pour trafic et vente d’alcool. Malgré cela, dans le sous-sol du bar, des soirées clandestines sont encore organisées par Charlie, la fille de l’ancien propriétaire. Dans cette ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent. C’est le cas du Maire de New-York Jimmy Walker, de la célèbre actrice Mae West, et de l’agent de police corrompu Glenn Dunnegan. Tous les quatre attendent avec impatience l’arrivée du livreur-contrebandier Ted Pescy, mais cette chaude soirée d’été va prendre une tournure à laquelle personne ne s’attend… Une comédie déjantée et rocambolesque où l’urgence de vivre se mélange aux notes de jazz. « Je n’irai pas à Sing Sing » est un désopilant hommage aux années folles américaines… Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de la représentation. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. Accès PMR: 02 28 20 01 00 Aurélie Bapst, Alexandre Sibiril, Jérémy Sanaghéal, Sophie MORIN

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

