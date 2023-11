Robin des Bois L’Aventure Musicale THEATRE 100 NOMS, 3 décembre 2023, NANTES.

Robin des Bois L’Aventure Musicale THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 14:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Oyez, oyez, gentes dames, gueux et damoiseaux ! Plus fort qu’Errol Flynn, Kevin Costner et M Pokora réunis, le vrai Robin des Bois, le seul, l’unique, décoche ses flèches au Théâtre 100 Noms.Aidé d’un Frère Tuck trop sympa et d’un Petit Jean trop stylé, notre héros va tenter d’arracher la belle Marianne des griffes du malfaisant, de l’immensément grotesque et très verdâtre Prince Jean (il est moche aussi !).Magie, chansons, musique live, combats à l’épée et effets spéciaux vous emporteront dans un univers moyen-âgeusement moderne : le Prince Jean et le Shérif de Nottingham n’ont qu’à bien se tenir !Alors, ouvrez la page du grand livre des aventures de Robin des Bois, aiguisez vos flèches, grimpez aux arbres et venez nous rejoindre pour cette comédie familiale, ébouriffante et musicale !Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0228200100 Franck Duarte

Votre billet est ici

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici