Drôle de Soirée « Je t’Aime Banane » THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-06-07 à 20:15 (2023-06-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE THEATRE 100 NOMS présente 1-1082661 & 2-1082662 & 3-1082663 CE SPECTACLE. Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus. « Je t’aime banane » raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureux…mais sont-ils vraiment compatibles ? Cette comédie romantique drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien. « Je t’aime banane » vous rassurera que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting. PMR: 0228200100 DROLE DE SOIREE « JE T’AIME BANANE »

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

