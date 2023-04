La Famille Bijoux, Goodbye Marie-Jo THEATRE 100 NOMS NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

La Famille Bijoux, Goodbye Marie-Jo THEATRE 100 NOMS, 12 avril 2023, NANTES. La Famille Bijoux, Goodbye Marie-Jo THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:15 (2023-04-12 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. THEATRE 100 NOMS (1-1082661 & 2-1082662 & 3-1082663) présente ce spectacle. Le spectacle « La Famille Bijoux » prévu le 08/02/2023 à 20h15 est reporté au 22/02/2023 à 20h15.Monique(a), Victor et Maxime Bijoux ont repris les pompes funèbres familiales : La Maison Bijoux fondés en 1972 . Ils sont bien moins compétents que leurs parents mais c’est pour votre plus grand plaisir !!! Leur dernière cliente, Marie-Jo, partie des suites d’un malheureux accident de pétanque avait tout prévu pour son dernier au revoir. Fan de chansons françaises et de théâtre, elle a choisi Le Théâtre 100 Noms pour sa cérémonie qu’elle voulait haute en couleur ! Cette fratrie sera-t-elle à la hauteur… ? Rien n’est moins sûr ! Tarifs réduitsBénéficiaires RSA, carte blanche, chômeurs/ses, étudiants -26 ansRéservation PMR: 0228200100 La Famille Bijoux, Goodbye Marie-Jo Votre billet est ici THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique 24.0

