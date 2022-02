Le Printemps des Fameuses Stéréolux Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Printemps des Fameuses Stéréolux, 18 mars 2022 08:00, Nantes. Vendredi 18 mars, 08h00 Sur place Entrée libre, sur réservation https://leprintempsdesfameuses.com/inscription/ Le collectif Les Fameuses fête ses dix ans et un nouveau Printemps en faveur de l’égalité femmes-hommes. Le 18 mars 2022 à Stereolux, le festival revient pour changer les idées sur l’#EFH. Festival bousculant et stimulant, unique en France pour changer les idées sur l’égalité femmes-hommes, le Printemps des Fameuses aura lieu le 18 mars à Stereolux. Gratuit, programmé sur le thème de la « transmission », il sera l’occasion de souffler les 10 bougies du mouvement Les Fameuses à l’origine du projet. Pour l’occasion, 10 collectifs partenaires qui œuvrent sur le territoire nantais en faveur de l’égalité femmes-hommes viennent apporter leur contribution à la programmation. VARIATIONS SUR LE THÈME DE « LA TRANSMISSION » Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans les résistances à la transmission de l’Histoire des femmes ? Pourquoi ont-elles été si facilement oubliées de l’Histoire, de la langue, du patrimoine ? Pourquoi, du nom de nos rues aux travées du Panthéon, occupent-elles si peu de place dans notre mémoire collective ? Comment se passe la transmission des savoirs féministes des pionnières aux nouvelles générations ? Avec quels impacts sur l’évolution de notre société ?… Pour répondre à ces questions les Fameuses ont fait appel à des historiennes, journalistes, chercheurs, chercheuses, auteurs, autrices, artistes, professionnel·le·s aux profils éclectiques et de haut vol. UNE PROGRAMMATION COLLECTIVE A l’occasion de leur 10e anniversaire, 10 collectifs féministes s’associent à l’événement, pour une programmation complice et collective. Avec Business au Féminin Network, Fédération régionale des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), Elles Bougent, Espace Simone de Beauvoir, Femmes Chefs d’entreprise, Femmes du Digital Ouest, Femmes Ici & Ailleurs, Fédération régionale du Planning familial, Negotraining, NOSIG. CONTEST SOLIDAIRE : SOUTENEZ LES PROJETS LOCAUX ÉMERGENTS Pour la première fois 100% gratuit, le festival propose au public de participer à un « contest solidaire » pour donner un coup de pouce aux projets locaux émergents en faveur de l’égalité femme-hommes. Après un appel à projets, 7 initiatives seront soumises au vote du public le 18 mars, et tenteront de remporter la cagnotte solidaire. Celle-ci est déjà lancée ! ET UNE SOIRÉE FESTIVE ! Pour clôturer cette édition et fêter 10 « fameuses » années, la journée sera ponctuée par une série de concerts d’artistes 100 % locales : XXFLY, Coline Rio, Delphine Coutant, Philémone, Pumpkin & Vin’S da Cuero, Klem H.

Découvrez toute la programmation sur le site. Stéréolux 4 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes

