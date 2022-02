Cabadzi + 1ere partie Stéréolux, 4 mars 2022 20:30, Nantes.

Le duo hip-hop Cabadzi en concert à domicile

Après l’expérience Blier, le duo nantais se penche sur les théories de psychologie du professeur Skinner. Textes engagés, mélodies acérées, leur électro hip hop au flow tendu est brut et intelligent. Un cinquième album qu’ils vous invitent à fêter avec quelques surprises.

Prenez un rat (ça marche aussi avec un pigeon ou un caniche), placez-le dans une cage munie d’un levier que l’animal devra actionner pour accéder le cas échéant à de la nourriture : une forme de récompense aléatoire qui peut mener à la folie, ou à la mort. Voilà, grosso modo, la base de la théorie de Skinner, important psychologue comportementaliste – théorie qui, appliquée à notre société, n’a rien de réjouissant, à une époque aliénée aux réseaux sociaux et à ses mécanismes de récompense immédiate qui provoquent une addiction mortifère.

Bon, ceci posé, quel rapport entre Skinner et Cabadzi ? Eh bien, le duo nantais a intitulé son nouvel album du prénom du penseur étasunien (à savoir Burrhus) ; album dont le propos, sur fond de slam léthargique et de nappes electro, se présente comme le constat, plus triste qu’amer, de la dilution des individus dans un grand tout inorganique, privé de sens, désaffecté, entre sourires de façade et débandade intérieure. Ambiance. Mais si la tonalité générale est âpre et sombre, de subtiles modulations la nuancent, sans pathos superflu, donnant à Burrhus sa ténébreuse et profonde unité (big up à Baudelaire).

