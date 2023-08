Vide-Greniers square du lait de mai Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vide-Greniers square du lait de mai Nantes Nantes, 17 septembre 2023 08:00, Nantes. Vide-Greniers square du lait de mai Nantes Nantes Dimanche 17 septembre, 08h00 Vide greniers de 8h à 17h rue Emile Péhant Nantes Dimanche 17 septembre, 08h00 1

http://www.fetedulaitdemai.com Vide-Greniers de rentrée, histoire de nous retrouver dans la bonne humeur

autour de la Buvette

autour d’une crêpe ou galette bio

autours de nos 80 stands à 10 € (3 mètres linéaires)

de 8h à 17h Quartier Madeleine Champ de Mars à Nantes

Rue Emile Péhant et square du Lait de mai

cfo.olivettes@gmail.com square du lait de mai Nantes 19 rue emile péhant 44000 nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu square du lait de mai Nantes Adresse 19 rue emile péhant 44000 nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville square du lait de mai Nantes Nantes

square du lait de mai Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/