L’année 2022 célèbre le 30e anniversaire de l’exposition Les Anneaux de la Mémoire au château des ducs de Bretagne. Le succès international de cette exposition a contribué à la mise en place d’une dynamique générale de reconnaissance et de réflexion sur le passé des ports de commerce et sur la participation de la France à la traite et à l’esclavage colonial.

Afin de marquer cet événement, les Anneaux de la Mémoire et le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) de Nantes Université proposent un colloque international réunissant près de 30 chercheurs et chercheuses des trois continents (Europe, Afrique, Amérique). Ce colloque exceptionnel invite à réfléchir, débattre et échanger sur la recherche scientifique, ses progrès et les nouvelles perspectives qui se dessinent.

