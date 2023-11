André Manoukian Trio & Balkane SALLE PAUL FORT, 8 février 2024, NANTES.

André Manoukian Trio & Balkane SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:30 (2024-02-08 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

LIC BA-PLATESV-R-2021-012652 Invitée Dafné Kritharas À la croisée du jazz atmosphérique cher à son trio et des musiques orientales incarnées par l’invitation de chanteuses bulgares, André Manoukian présente son 5e album, Anouch. Ceux qui l’écoutent en tant que chroniqueur à la télé ou à la radio le savent : André Manoukian est un beau (et bon) parleur. Un talent qui transparaît aussi dans ses compositions quand il enfile sa casquette de pianiste jazz. Dans Anouch, chaque morceau raconte une histoire, qu’il s’agisse de sa grand-mère arménienne, miraculée d’un convoi qui la destinait à la mort, ou de clins d’œil plus légers à la culture musicale au sens large. Flamenco, effluves de Beethoven, de Schubert, voix venues d’Orient… Manoukian n’a jamais semblé aussi libre que dans ce nouvel album, enrichi sur scène de la voix de la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas. André Manoukian : Piano Guillaume Latil : Violoncelle Mosin Kawa : Tablas Milena Jeliazkova, Diana Barzeva, Martine Sarazin : voix Dafné Kritharas : Voix PMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Merci de nous contacter au 02 51 72 10 10 André Manoukian, André Manoukian Trio

Votre billet est ici

SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique

37.5

EUR37.5.

Votre billet est ici