( Y a du Monde sur) La Cordalinge Jerem SALLE PAUL FORT, 28 janvier 2024, NANTES.

( Y a du Monde sur) La Cordalinge Jerem SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 16:30 (2024-01-28 au ). Tarif : 10.8 à 10.8 euros.

LIC BA / 2- PLATESV-R-2021-012652 Ciné-concert d’objetsA partir de 5 ans (45 min) Non content de nous avoir mis la tête sous l’eau avec son très remarqué H2Ommes, jereM Boucris nous met dans de beaux draps avec son nouveau « ciné-concert d’objets », poétique et foutraque.Parmi tout le bric-à-brac présent sur scène, le fil à linge tenait déjà un rôle primordial dans H2Ommes, spectacle bricolo-poétique autour du cycle de l’eau. On y pendait un torchon, qui se transformait tout à coup en écran de cinéma de fortune. Même démarche dans (Y’a du monde sur) la cordalinge, sauf que c’est avec un enchevêtrement de draps et de vêtements que doit désormais composer le comédien-manipulateur pour faire vivre son personnage animé. Ajoutez à cela un musicien-directeur artistique aussi à l’aise pour gratter sa guitare que pour taper sur des gamelles, et vous obtenez le spectacle le plus doucement dingue de la saison. JereM : Direction artistique, musique, bruitagesRaphaël Dalaine : ComédienJereM : Musicien en tournéeDamien Dutrait & Laurent Fraunié (Cie Label Brut) : Regard extérieurAntoine Guyomard : Animation vidéoPhilippe Domengie : Création lumièrePMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Pour cela merci d’appeler au 02 51 72 10 10

Votre billet est ici

SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique

10.8

EUR10.8.

