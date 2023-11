Malik Djoudi SALLE PAUL FORT, 16 novembre 2023, NANTES.

Lic BA – PLATESV-R-2021-012652 Protégé d’Étienne Daho, la tête dans les étoiles comme le Christophe dernière période, Malik Djoudi est bien le prince d’une pop élégante et dandy que tout le monde attendait. Il y a d’abord cette voix reconnaissable entre mille, haut perchée, androgyne et qui semble avancer sur la pointe des pieds. Elle chante, voire susurre, des mots souvent simples qui n’en disent pas trop, pour laisser place à l’imaginaire et à une musique rêveuse bercée d’électronique. En trois albums, Malik Djoudi a su imposer un univers qui n’appartient qu’à lui. Il revisite aujourd’hui les meilleurs titres de Un (2017), Tempéraments (2019) et Troie (2021) dans un nouveau live mélangeant les machines et synthés qui ont fait sa renommée à des sonorités acoustiques, jouées par des musiciens classiques. Avec MALIK DJOUDI Accompagné d’Arthur Simoni à la direction musicale et ses musiciens. PMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Merci de nous contacter au 02 51 72 10 10 Malik Djoudi

