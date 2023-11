Guillaume Bats – Inchallah SALLE FRANCINE VASSE, 30 janvier 2024, NANTES.

Guillaume Bats – Inchallah SALLE FRANCINE VASSE. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 31.0 à 31.0 euros.

SEEYOUSOON (L-D-2021-003908/ D-2021-003907) PRESENTE EN ACCORD AVEC DARK SMILE PROD, SANS CULOTTES ET LITTLE MAN ce spectacle Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations. Guillaume Bats

Votre billet est ici

SALLE FRANCINE VASSE NANTES 18 Rue Colbert Loire-Atlantique

31.0

EUR31.0.

