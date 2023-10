Nantes Dub Club #40 salle festive Nantes erdre Nantes, 8 décembre 2023 20:30, Nantes.

40ème Nantes Dub Club, les 15 ans de l’association que de bonnes raisons pour vous présenter ce mad line up :

Kiraden sound system et Young Warrior dj set inaugure le grand retour des NDC à la salle festive après 4 ans d’absence !

Kiraden sound system – Premier sound system dijonnais fondé en 2009, Kiraden opère selon la tradition anglaise et offre en session une vibration originale, un mélange de roots profond et de dubplates exclusives façon 90’s. Disposant d’un matériel authentique sorti tout droit des rues de Londres, Kiraden Sound System garantit un panel de fréquences sonores uniques et taillées sur mesure. Jouant une sélection strictement vinyle des vieilles racines obscures des années 70, Kiraden vient faire vibrer après 4 ans d’arrêt les murs de la salle festive avec ses 8 scoops !

Young Warrior « The Prince of Dub Sound System », fils de la légende historique du dub Jah Shaka, est l’un des piliers du mouvement Dub Reggae de la nouvelle génération. Depuis 2005, il s’est produit dans toute l’Europe et dans le monde entier. II a développé un style unique et rafraîchissant, porteur de messages unificateurs, qui lui a permis de toucher un large public international. Aujourd’hui, son objectif est de rassembler toutes les nations et toutes les générations, tout en favorisant le développement et la préservation de la culture Rootical Dub Sound System pour les années à venir ! Il débarque en décembre à Nantes sur le sound de Kiraden en dj set pour une session énergique avec une tonne de dubplates exclusives en poche.

Une session que l’on attend depuis TRÈS longtemps ! 4 ans c’est long ! La salle festive c’est la maison et on espère vous y accueillir de nouveau comme avant… Vous voir skanker et refaire vibrer les murs de cette salle qui a vu grandir l’asso. 15 années à promouvoir et faire vivre la culture dub, reggae, sound system, on espère pour quelques années encore !

IN BASS WE TRUST ! BE THERE !

salle festive Nantes erdre 251 Route de Saint-Joseph 44300 nantes Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique