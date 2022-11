BALKANIK PROJECT RUIN BAR BOUFFAY Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BALKANIK PROJECT RUIN BAR BOUFFAY, 26 novembre 2022 20:30, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Joyeuse jazz-manouche band nantaise qui réinvente le style tsigane traditionnel pour vous faire voyager à travers des rythmes endiablés. Leur philosophie ? « Don’t worry, be Gipsy ! » https://www.facebook.com/balkanikproject/ RUIN BAR BOUFFAY 13 allée du Port Maillard, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

https://www.facebook.com/RuinBarBouffay/ ?? Bière & Cocktail

⚽️ Sports

? DJ de ouf tous les soirs

? 15h – 2h du Mercredi au Samedi

? Ruin Bar débarque à #Nantes samedi 26 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RUIN BAR BOUFFAY Adresse 13 allée du Port Maillard, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville RUIN BAR BOUFFAY Nantes Departement Loire-Atlantique

RUIN BAR BOUFFAY Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

BALKANIK PROJECT RUIN BAR BOUFFAY 2022-11-26 was last modified: by BALKANIK PROJECT RUIN BAR BOUFFAY RUIN BAR BOUFFAY 26 novembre 2022 20:30 Nantes bar-bars RUIN BAR BOUFFAY Nantes

Nantes Loire-Atlantique