NANTES RMV / SAINT NAZAIRELigue A Masculine – Saison 2022/2023 ATTENTION : Date et horaire (à confirmer) non contractuels, susceptibles d’être modifiés. L’achat de ce billet est un engagement sur un match et non sur une séance. Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de report. En cas de report du match, les billets restent valables pour la nouvelle date. Informations tarifaires : Le tarif enfant est destiné aux -12 ans. Gratuité enfant en catégorie 2. Nantes Rezé Métropole Volley

LA TROCARDIERE REZE 101 rue de la trocardière Loire-Atlantique

NANTES RMV / SAINT NAZAIRE

Ligue A Masculine – Saison 2022/2023

ATTENTION : Date et horaire (à confirmer) non contractuels, susceptibles d’être modifiés.

L’achat de ce billet est un engagement sur un match et non sur une séance. Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de report.

En cas de report du match, les billets restent valables pour la nouvelle date.

Informations tarifaires :

Le tarif enfant est destiné aux -12 ans. Gratuité enfant en catégorie 2.

