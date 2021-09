Nantes Quiveutpister Nantes Loire-Atlantique, Nantes Jeu de piste : L’Affaire du Trésor Disparu Quiveutpister Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeu de piste : L’Affaire du Trésor Disparu Quiveutpister Nantes, 4 septembre 2021 14:30, Nantes. 4 septembre – 6 novembre Sur place Réservation obligatoire https://www.quiveutpisternantes.com/jeux-de-piste/chasse_au_tresor_nantes/ Participez à une expérience à mi-chemin entre une découverte touristique et un escape game en extérieur. Julie a fait une incroyable découverte ! Alors qu’elle se trouvait dans un jardin de Nantes, son chien a déterré un coffre rempli de pièces d’or. Mais sa découverte va vite se transformer en cauchemar quand elle va découvrir que son trésor lui a été subtilisé… Quelle est l’identité du voleur ? Comment a-t-il fait ? Enquêtez ! Avec Quiveutpister, participez à une expérience à mi-chemin entre une découverte touristique et un escape game en extérieur.

Explorez les monuments connus et méconnus de Nantes à la recherche d’indices. Observez les détails insolites et secrets, et tentez de résoudre l’intrigue du jeu. Utilisez les accessoires de détective mis à votre disposition, et décryptez les énigmes. Les meilleures équipes seront récompensées ! Challenge, découverte, et convivialité, trois éléments que vous retrouverez dans les jeux de piste Quiveutpister. Alors, prêt à pister Nantes ? L’itinéraire du jeu de piste l’Affaire du Trésor Disparu traverse entres autres, le château des Ducs de Bretagne, le quartier du Bouffay et les ruelles autour de la cathédrale.

Lieu de départ : jardin de la Psalette

