Où se trouve l’allée Lucie Randoin quartier République dans l’île de Nantes ? Promenade Europa Nantes, 15 décembre 2023, Nantes.

A la suite d’une délibération municipale du 30/06/2023, une allée Lucie RANDOIN a été dénommée dans le nouveau quartier République de l’île de Nantes. Vendredi 15 décembre, 14h00 1

Les travaux de cette scientifique au parcours très atypique ont permis de développer les filières du territoire entre terre et mer dont Nantes Patrimonia a détaillé les apports historiques pour transformer jusque dans les années 60 le Hangar à bananes en lieu d’innovation pour la nutrition-santé. Dans cette contribution, Lucie RANDOIN y est explicitement citée.

Lucie RANDOIN (1885- 1960) fut la première femme biologiste à l’Académie de médecine à imaginer notre futur entre science et nature.

Après le décès de Marie CURIE en 1934, aucune femme n’est entrée à l’Académie de médecine avant Lucie RANDOIN. Un siècle plus tard, la place des femmes dans les institutions médicales reste congrue.

Son héritage scientifique a contribué à établir l’importance primordiale d’une alimentation naturelle et équilibrée sur notre santé. Ses publications en matière de nutrition-santé peuvent encourager demain l’émergence de nouveaux lieux d’innovation dédiés au domaine de la nutrition-santé, à l’instar du pôle d’activité créatif « MIN de rien ».

