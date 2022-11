MONASOL PRINCESSE ABIBICHE, 25 novembre 2022 21:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Chanteuse guitariste de variété française et anglaise, Monasol, artiste sensible et passionnée s’approprie les chansons qu’elle interprète par son grain unique, à la fois dynamique et délicat.

Ses compositions, quant à elles, sont tout à son image: authentiques et brûlantes de sincérité. Une incitation à l’amour de soi et des autres. Un rappel à l’ordre de la saveur de l’ici et du maintenant.

PRINCESSE ABIBICHE 6 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h30