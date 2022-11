AVALANCHES SESSION POUM POUM T’CHAK Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

AVALANCHES SESSION POUM POUM T’CHAK, 26 novembre 2022 21:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Alors là…Une soirée phénoménal jouissive pour vos tympans.

Kompost ( Hardcore) et The Elapsed Time ( Post Hardocre mélodique) Les amoureux et amoureuses du genre vont trouver leurs comptes sur la magnifique scène du Poum Poum T’Chak. POUM POUM T’CHAK 19 rue du Château, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu POUM POUM T'CHAK Adresse 19 rue du Château, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville POUM POUM T'CHAK Nantes Departement Loire-Atlantique

POUM POUM T'CHAK Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

AVALANCHES SESSION POUM POUM T’CHAK 2022-11-26 was last modified: by AVALANCHES SESSION POUM POUM T’CHAK POUM POUM T'CHAK 26 novembre 2022 21:00 Nantes bar-bars POUM POUM T'CHAK Nantes

Nantes Loire-Atlantique