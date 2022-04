Nantes Port Négrier, traces et mémoires – Visite guidée Square Daviais Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes Port Négrier, traces et mémoires – Visite guidée Square Daviais, 7 mai 2022, Nantes. 2022-05-07 Départ du Square Daviais

Horaire : 11:00 12:30

Gratuit : oui Réservation obligatoire : 02 40 69 68 52 / contact@anneauxdelamemoire.org Départ du Square Daviais Visite avec Françoise de Cossette, proposée par les Anneaux de la Mémoire.Partez à la découverte de l’ancien port de Nantes du 18e siècle. De l’île Feydeau au Mémorial de l’abolition de l’esclavage, les façades, les hôtels particuliers de la ville témoignent de l’époque de la traite atlantique, de l’esclavage colonial et du commerce international.De 11h à 12h30 : Visite guidée traduite en langue des signes française, avec Culture LSF. Réservée aux personnes sourdes et malentendantes.De 14h30 à 16h30 : Visite guidée tout public. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Square Daviais Nantes 44000

