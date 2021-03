Nantes Plateforme intermedia Nantes UnderwaterScapes Online Exhibition Plateforme intermedia Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

UnderwaterScapes est une exposition proposant des films, des sons et des environnements de réalité augmentée travaillant avec des paysages sous-marins. Des rivières nantaises à l'estuaire de Saint-Nazaire, des fleuves les plus populaires de Bretagne aux fronts de mer, il s'agit d'une exploration profonde du monde sous-marin de nos eaux et ruisseaux. Les rivières, les mers et les océans créent une relation avec notre expérience de streaming en direct (flux numériques) sur Internet, l'éther pour une nouvelle compréhension de la réalité de l'eau. Visible sur Youtube / Facebook / Twitch Exposition en ligne sur le site web underwaterScapes et sur la plateforme mozilla hub (réalité 3D augmentée). Un point d'écoute de l'exposition sera mis à disposition dans le jardin des ateliers de bitche – 3 rue de Bitche à Nantes.

UnderwaterScapes est une exposition proposant des films, des sons et des environnements de réalité augmentée travaillant avec des paysages sous-marins. Des rivières nantaises à l'estuaire de Saint-Nazaire, des fleuves les plus populaires de Bretagne aux fronts de mer, il s'agit d'une exploration profonde du monde sous-marin de nos eaux et ruisseaux. Les rivières, les mers et les océans créent une relation avec notre expérience de streaming en direct (flux numériques) sur Internet, l'éther pour une nouvelle compréhension de la réalité de l'eau. **Visible sur Youtube / Facebook / Twitch** [**[https://youtu.be/KTQYoL6jZYE](https://youtu.be/KTQYoL6jZYE)**](https://youtu.be/KTQYoL6jZYE) Exposition en ligne sur le site web underwaterScapes et sur la plateforme mozilla hub (réalité 3D augmentée). _Un point d'écoute de l'exposition sera mis à disposition dans le jardin des ateliers de bitche – 3 rue de Bitche à Nantes._

