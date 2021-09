Nantes Plateforme intermedia Loire-Atlantique, Nantes Concrete Island Plateforme intermedia Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concrete Island Plateforme intermedia, 9 octobre 2021 14:30, Nantes. 9 octobre – 21 novembre Sur place Entrée libre Exposition à la plateforme intermédia sur l’île de Nantes avec Carbon Death, entrée libre L’exposition Concrete Island à entrée libre prendra place du 9 octobre 2021 au 21 novembre 2021 du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 à la plateforme intermédia sur l’île de Nantes. Carbon Death, un collectif d’artistes qui propose une recherche atistique et scientifique sera présent ! Le vernissage de l’exposition se déroulera le 9 octobre 2021 à partir de 18h30. Pour plus d’informations retrouvez-nous sur http://apo33.org/ , venez nombreux ! Plateforme intermedia Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes 44276 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique samedi 9 octobre – 14h30 à 18h30

