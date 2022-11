PAULA NOEL PIOCHE, 26 novembre 2022 19:30, Nantes.

Samedi 26 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Paula Burenstrand au chant et aux effets (SUÈDE) et Roberto Noel à la guitare et aux loopings (PEROU). Le duo dynamique PAULA NOEL présente un collage alternatif et diversifié de sons mondiaux avec des composantes égales de jazz, de soul, de pop et d’electros. Ils recherchent l’énergie entre la musique et la rencontre avec le public. Vous découvrirez des improvisations ludiques avec des effets vocaux, des rythmes funky suggestifs de la guitare en contraste avec le silence de la ballade et des paroles expressives. Attention ça vaut le détour, c’est super quali, super beau, super génial.

PIOCHE 10 rue de Bel Air, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 19h30 à 21h00