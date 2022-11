CORÄ PIOCHE, 26 novembre 2022 21:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Un peu de pop synthétique rétro, un soupçon de cold wave planante et une touche d’électronisme et voilà que Corä touche par sa fraîcheur et sa sincérité. Entre jeux de textures, de matière et de voix ; la nantaise trace son chemin, quelque part entre Yelle, Grimes, The Cure et Stromae. Attention, c’est classe et ça fait vibrer les âmes.

PIOCHE 10 rue de Bel Air, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30