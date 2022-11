SUBUTEX PAWS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SUBUTEX PAWS, 25 novembre 2022 21:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 SubuteX pourrait être le substitut d’une formation née dans les 90’s : un esprit grunge déjanté, un « je m’en foutisme » pas du tout en accord avec notre société en marche. A grand coup de riffs, le power trio instrumental invente un répertoire où l’improvisation côtoie les frontières de l’afro-jazz,

du rock indé, du post punk … affranchi des barrières esthétiques.

Avec son 1er album « Roller derby », SubuteX empreinte des routes sinueuses, surprenantes et nous transporte : La mélodie omniprésente est parfois cisaillée par une rythmique métal et se transforme en une boucle hypnotique invitant à la transe. PAWS 31 bis rue la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes 44262 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h30 à 23h30

