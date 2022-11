ONDA LIBRE PAWS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ONDA LIBRE PAWS, 24 novembre 2022 21:30, Nantes. Jeudi 24 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Entre chant Vénézuélien et rythme Mexicain et passant par la roots cumbia. Onda libré recherche les atmosphères qui rappellent la cordillère.

Pour ce groupe constitué de chilien-franco-mexicain-peruvien, Onda Libré est l’opportunité de partager ces musiques populaires.

Du plus classique au plus spécialisé, le choix des morceaux librement interprétés offre de traverser le continent sud Américain au travers d’un patchwork musical alliant profondeur traditionnelle et force émotionnelle. PAWS 31 bis rue la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes 44262 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 21h30 à 23h30

