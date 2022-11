DJ FLY PAWS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DJ FLY PAWS, 26 novembre 2022 21:30, Nantes. Samedi 26 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Dj Fly (3x Champion du monde et élu meilleur show DMC de tous les temps, toutes catégories confondues) présente un voyage musical passant par tous les styles, Dj Fly met en avant l’art du « real » DJing en y accordant musicalité, dynamisme et technique. Vous n’avez plus qu’à laisser votre corps et vos sens s’exprimer. PAWS 31 bis rue la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes 44262 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h30 à 23h59

Détails Heure : 21:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu PAWS Adresse 31 bis rue la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville PAWS Nantes Departement Loire-Atlantique

PAWS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

DJ FLY PAWS 2022-11-26 was last modified: by DJ FLY PAWS PAWS 26 novembre 2022 21:30 Nantes bar-bars PAWS Nantes

Nantes Loire-Atlantique