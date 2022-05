Ice Clubbing | Nantes Patinoire du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ice Clubbing | Nantes Patinoire du Petit Port, 11 janvier 2020 21:00, Nantes. Samedi 11 janvier 2020, 21h00 Sur place Entrée (+12 ans) : 4,90€ ; Entrée (-12 ans) : 3,20€ ; Location patins : 2,70€ Ice Clubbing pose ses valises le 11 janvier 2020 à la Patinoire du Petit Port à Nantes pour une soirée clubbing exceptionnelle au rythme de la Trance, Progressive & Electro ! Après un passage à l’AccorHotels Arena salué par Armin van Buuren et une édition en terres basques, Ice Clubbing pose ses valises à Nantes ! RDV le 11 janvier 2020 à la Patinoire du Petit Port – Nantes pour une soirée clubbing exceptionnelle au rythme de la Trance, Progressive & Electro ! Line up : Tom Neptunes, Christophe Chaignon aka Stunter Lien Facebook : www.facebook.com/events/671092173297977 www.vanguardevents.fr – info@vanguardevents.fr INFOS PRATIQUES ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ TARIFS : Entrée (+12 ans) : 4,90€ Entrée (-12 ans) : 3,20€ Location patins : 2,70€ Pas de préventes, entrées uniquement sur place dans la limite des places disponibles ADRESSE : Patinoire du Petit Port Boulevard du Petit Port, 44300 Nantes Accès Tram ligne 2 “Morrhonnière – Petit Port” TÉLÉPHONE : 02 40 74 01 77 Plus d’infos et d’actualités sur www.patinoire-nantes.fr PARTENAIRES ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ www.nrj.fr www.tranceinfrance.com www.clubbinghouse.com Patinoire du Petit Port 21 Boulevard du Petit Port, Nantes 44300 Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique samedi 11 janvier 2020 – 21h00 à 23h30

