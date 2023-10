Exposition – Coton, la Conquête du Monde Parc du Grand Blottereau Nantes, 16 septembre 2023 11:00, Nantes.

Présent dans tous les foyers, le coton est aujourd’hui la première fibre naturelle utilisée dans la confection de vêtements et produits d’hygiène.

L’exposition « Coton, la Conquête du Monde » aborde cette fibre végétale comme objet de commerce international qui s’est développé avec la traite transatlantique et les sociétés coloniales. L’exposition vous conduira à découvrir l’histoire des territoires de l’Ouest de la France et leurs connexions avec l’Amérique, l’Afrique et l’Asie dans une histoire mondialisée et interconnectée qui prend ses racines au 17e siècle. S’appuyant sur des textes, des iconographies et des illustrations originales, avec la collaboration de l’artiste Audrey Caron, l’exposition est imaginée pour satisfaire la curiosité de tous les publics et promouvoir la connaissance du patrimoine local mais aussi, du patrimoine immatériel, matériel et végétal.

L’exposition invite les visiteurs à s’interroger sur le processus de la mondialisation à travers une fibre si familière qui a révolutionné notre façon de consommer et de produire : le coton.

