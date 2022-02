Festival Handiclap 2022 Parc des Chantiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival Handiclap 2022 Parc des Chantiers, 17 mars 2022 14:30, Nantes. 17 – 20 mars Sur place https://www.handiclap.fr/billetterie/ Concerts, spectacles, jeune public, cirque Le festival Handiclap, piloté par l’APAJH 44, soutient le même objectif depuis sa création : favoriser par l’expression artistique, l’inclusion des enfants et adultes handicapés et ce, quel que soit leur handicap.

Cette année, les chapiteaux de Madame Suzie et de Mobil Casbah se dresseront du 17 au 20 mars sur l’Esplanade des Traceurs de coques au Parc des Chantiers à Nantes. Parc des Chantiers Nantes Nantes Loire-Atlantique jeudi 17 mars – 14h30 à 23h00

vendredi 18 mars – 10h00 à 23h00

samedi 19 mars – 14h30 à 23h00

dimanche 20 mars – 14h30 à 23h00

