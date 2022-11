DJ SET // TOM SELECT PAINBAR, 25 novembre 2022 19:00, Nantes.

Vendredi 25 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Les mixs de Tom Select sont une aventure musicale, bien souvent mélancolique et percussive, qui prend sa source en Afrique. En peintre-pilote minutieux, ce percussionniste et passionné de vinyls cherchera inlassablement à vous faire découvrir de nouvelles couleurs musicales, avec le pari fou de maintenir une cohérence vibrante dans l’eclectisme le plus pointu. Pour cette date ultime dans la cale du Remorqueur, si chargée de souvenirs moites et suintants, il vous prépare une excursion plus électronique que d’habitude, à base d’Afro & Tribal House. Mais rien n’est vraiment écrit à l’avance, tout se joue dans l’instant ! Alors, laissez-vous surprendre, restez à l’écoute, c’est ce qui fait le charme des voyages réussis !

PAINBAR 5 place de la République, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.painbar.fr/ Painbar est un lieu créé par trois copains adeptes des bons produits et de la bonne ambiance, où vous pouvez acheter du pain, boire un coup et même rester manger.

Un lieu de quartier qui vous accueille midi et soir, du mardi au samedi. Pour en savoir plus, scrollez notre fil Instagram ou bien découvrez notre menu du moment !

vendredi 25 novembre – 19h00 à 23h00