DJ SET // TI MARMAY & FRIENDS PAINBAR, 26 novembre 2022 19:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ti Marmay, le seul et l’unique, revient sur la terrasse du bar avec ses bacs remplis de musique du soleil à faire chalouper n’importe quel babtou fragile.

Ti Marmay est originaire de la région.

Après quelques années passées dans l’Océan Indien, il regagne Nantes avec un amour inconditionnel pour les tonalités ensoleillées ?☀️

Camarade aguerri de l’équipe Soundigger, il fait ses premiers pas avec Pachacutek au sein du duo « OuagaMuffins ».

Les troquets de l’île sont bien souvent ses repères. Son souhait ? Y faire chalouper vos pintes et remuer vos bassins à travers sa sélection de vinyles! ????

?☀️ Musique soleil : de l’Amérique du Sud à l’Afrique de l’Ouest en passant par les Caraïbes, le voyage sera tropical ?

En attendant l’embarquement : Fermez les yeux, imaginez, vous y êtes ? PAINBAR 5 place de la République, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.painbar.fr/ Painbar est un lieu créé par trois copains adeptes des bons produits et de la bonne ambiance, où vous pouvez acheter du pain, boire un coup et même rester manger.

Un lieu de quartier qui vous accueille midi et soir, du mardi au samedi. Pour en savoir plus, scrollez notre fil Instagram ou bien découvrez notre menu du moment ! samedi 26 novembre – 19h00 à 23h00

