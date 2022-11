PUSSY BRAILLOTES Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

PUSSY BRAILLOTES Ô TEMPS DES COPAINS, 27 novembre 2022 19:00, Nantes. Dimanche 27 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Comme leur nom l’indique, les Pussy Braillottes braillent fort… Très fort. Mais c’est joli, et puis c’est touchant. Et puis, si au fond de vous-même, caché dans votre petit cœur tout rose, vous avez une âme de révolutionnaire, alors ça va même vous faire décrocher une petite larme. Ô TEMPS DES COPAINS 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique dimanche 27 novembre – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ô TEMPS DES COPAINS Adresse 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Departement Loire-Atlantique

Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

PUSSY BRAILLOTES Ô TEMPS DES COPAINS 2022-11-27 was last modified: by PUSSY BRAILLOTES Ô TEMPS DES COPAINS Ô TEMPS DES COPAINS 27 novembre 2022 19:00 Nantes bar-bars Ô TEMPS DES COPAINS Nantes

Nantes Loire-Atlantique