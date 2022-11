BORIS VIANDE + SAUVAGE FM Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BORIS VIANDE + SAUVAGE FM Ô TEMPS DES COPAINS, 25 novembre 2022 20:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Multi-instrumentiste et à l’initiative du label VLAD, Boris est un.e obsédé.e du tempo, possédé.e du phrasé, prêt.e à toutes les compromissions pour que la musique du monde sorte du musée.

Sauvage FM passe ses nuits à se gaver de documentaires sur la musique sud-américaine ou africaine. Le mec est en avance sur son temps et ça l’arrange, il n’aime pas jouer dans les stades. Ô TEMPS DES COPAINS 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ô TEMPS DES COPAINS Adresse 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Departement Loire-Atlantique

Ô TEMPS DES COPAINS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

BORIS VIANDE + SAUVAGE FM Ô TEMPS DES COPAINS 2022-11-25 was last modified: by BORIS VIANDE + SAUVAGE FM Ô TEMPS DES COPAINS Ô TEMPS DES COPAINS 25 novembre 2022 20:00 Nantes bar-bars Ô TEMPS DES COPAINS Nantes

Nantes Loire-Atlantique